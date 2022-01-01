Пассатижи Thorvik, 180 мм, LP00180
Арт. thorvik_8161
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:Пассатижи Thorvik, 180 мм, LP00180 представляют собой шарнирно-губцевый инструмент для удержания и зажима деталей различной формы и небольшого размера.
Особенности и преимущества:
- Рабочая часть выполнена из высоколегированной индукционно закаленной стали.
- Эргономичные рукоятки изготовлены из двухкомпонентного материала.