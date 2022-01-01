Пассатижи Thorvik, 200 мм, LP00200
Арт. thorvik_8162
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:Пассатижи Thorvik, 200 мм, LP00200 предназначены для работы с различными деталями, их удержания и зажима. Особенности и преимущества:
- Рабочая часть прошла процесс индукционной закалки и выполнена из высоколегированной стали.
- Изделие обладает рукоятками из двухкомпонентного материала, что исключает проскальзывание пассатижей в руке.