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Пассатижи Thorvik, 200 мм, LP00200
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Плоскогубцы
    Пассатижи Thorvik, 200 мм, LP00200
    Арт. thorvik_8162
    Пассатижи Thorvik, 200 мм, LP00200

      Пассатижи Thorvik, 200 мм, LP00200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8162

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Пассатижи Thorvik, 200 мм, LP00200 предназначены для работы с различными деталями, их удержания и зажима.  Особенности и преимущества:

        • Рабочая часть прошла процесс индукционной закалки и выполнена из высоколегированной стали. 
        • Изделие обладает рукоятками из двухкомпонентного материала, что исключает проскальзывание пассатижей в руке.