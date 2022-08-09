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Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
    Арт. О00000022792
    5.0
    1
    Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
    Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
    Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
    Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
    Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
    Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
      Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
      Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
      Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
      Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
      Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
      Пила циркулярная Kolner KCS 140/900

      Пила циркулярная Kolner KCS 140/900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000022792
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дисковая пила Kolner KCS 140/900 предназначена для распила древесины. С помощью специальной шкалы можно регулировать глубину пропила. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей.

        Преимущества

        • Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45°
        • Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность распила
        • Удобство. Пила обладает сравнительно небольшими размерами и легким весом
        • Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений
        • Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора стружки