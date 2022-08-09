Пила циркулярная Kolner KCS 140/900
Арт. О00000022792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
- Дисковая пила Kolner KCS 140/900 предназначена для распила древесины. С помощью специальной шкалы можно регулировать глубину пропила. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей.
Преимущества
- Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45°
- Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность распила
- Удобство. Пила обладает сравнительно небольшими размерами и легким весом
- Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений
- Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора стружки