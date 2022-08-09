Пила циркулярная Kolner KCS 140/900

Преимущества

Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45°

Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность распила

Удобство. Пила обладает сравнительно небольшими размерами и легким весом

Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений

Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора стружки

Дисковая пила Kolner KCS 140/900 предназначена для распила древесины. С помощью специальной шкалы можно регулировать глубину пропила. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Регулировка угла пропила от 0 до 45 градусов расширяет спектр возможностей.