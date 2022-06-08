Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS

Преимущества

Мощный двигатель

2 установки потока воздуха с плавной регулировкой температуры

Прорезиненные накладки - для надежного удержания термопистолета Black&Decker KX 2200K

Насадки в комплекте

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента

Термопистолет Black&Decker KX 2200K оснащен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Рукоятка с резиновыми вставками способствует комфортной работе пользователя. В комплект входит набор насадок, поэтому не придётся приобретать аксессуары дополнительно. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.