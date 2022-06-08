Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS
Арт. О00000004017
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Термопистолет Black&Decker KX 2200K оснащен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Рукоятка с резиновыми вставками способствует комфортной работе пользователя. В комплект входит набор насадок, поэтому не придётся приобретать аксессуары дополнительно. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Мощный двигатель
- 2 установки потока воздуха с плавной регулировкой температуры
- Прорезиненные накладки - для надежного удержания термопистолета Black&Decker KX 2200K
- Насадки в комплекте
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента