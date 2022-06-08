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Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS
    Арт. О00000004017
    5.0
    2
    Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS
    Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS
      Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS
      Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS

      Строительный фен Black+Decker KX2200K-QS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004017
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Black+Decker
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Термопистолет Black&Decker KX 2200K оснащен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Рукоятка с резиновыми вставками способствует комфортной работе пользователя. В комплект входит набор насадок, поэтому не придётся приобретать аксессуары дополнительно. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • 2 установки потока воздуха с плавной регулировкой температуры
        • Прорезиненные накладки - для надежного удержания термопистолета Black&Decker KX 2200K
        • Насадки в комплекте
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента