Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
Арт. fubag_739
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IW580 100190 имеет компактную конструкция за счет отсутствия двигателя. Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую производительность. Широкая клавиша "Пуск" - для удобного и простого управления инструментом. Модель широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Ударным пневмогайковертом FUBAG IW580 100190 можно работать даже в условиях повышенной влажности
- Регулировка момента затяжки
- Реверс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе