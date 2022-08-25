Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин

Преимущества

Высокий момент затяжки

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Инструмент устойчив к механическому износу

Ударным пневмогайковертом FUBAG IW580 100190 можно работать даже в условиях повышенной влажности

Регулировка момента затяжки

Реверс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IW580 100190 имеет компактную конструкция за счет отсутствия двигателя. Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую производительность. Широкая клавиша "Пуск" - для удобного и простого управления инструментом. Модель широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских.