Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
    Арт. fubag_739
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
    Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
    Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
    Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
    Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
    Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
      Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
      Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
      Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
      Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
      Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин
      Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин

      Пневмогайковерт Fubag IW580 1/2, 226 л/м, 6.3 бар, 7000 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_739
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IW580 100190 имеет компактную конструкция за счет отсутствия двигателя. Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую производительность. Широкая клавиша "Пуск" - для удобного и простого управления инструментом. Модель широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских.

        Преимущества

        • Высокий момент затяжки
        • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Инструмент устойчив к механическому износу
        • Ударным пневмогайковертом FUBAG IW580 100190 можно работать даже в условиях повышенной влажности
        • Регулировка момента затяжки
        • Реверс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе