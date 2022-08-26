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Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
    Арт. fubag_742
    5.0
    1
    Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
    Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
    Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
    Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
    Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
    Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
      Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
      Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
      Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
      Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
      Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
      Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс

      Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_742
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IW720 + набор головок 100193 предназначен для работы с твердыми соединениями. Инструмент подключается к компрессору при помощи воздушного штуцера. Регулируемый момент затяжки позволяет работать с оснасткой различного размера. Широкая клавиша "Пуск" - для удобного и простого управления инструментом. В комплекте поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Высокий момент затяжки
        • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Инструмент устойчив к механическому износу
        • Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности
        • Регулировка момента затяжки
        • Реверс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW720 + набора головок 100193