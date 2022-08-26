Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс
Арт. fubag_742
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Давление, атм
|6.3
|
Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IW720 + набор головок 100193 предназначен для работы с твердыми соединениями. Инструмент подключается к компрессору при помощи воздушного штуцера. Регулируемый момент затяжки позволяет работать с оснасткой различного размера. Широкая клавиша "Пуск" - для удобного и простого управления инструментом. В комплекте поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности
- Регулировка момента затяжки
- Реверс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW720 + набора головок 100193