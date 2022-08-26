Пневмогайковерт ударный IW720 + набор головок_кейс

Преимущества

Высокий момент затяжки

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Инструмент устойчив к механическому износу

Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности

Регулировка момента затяжки

Реверс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW720 + набора головок 100193

Ударный пневмогайковерт FUBAG IW720 + набор головок 100193 предназначен для работы с твердыми соединениями. Инструмент подключается к компрессору при помощи воздушного штуцера. Регулируемый момент затяжки позволяет работать с оснасткой различного размера. Широкая клавиша "Пуск" - для удобного и простого управления инструментом. В комплекте поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.