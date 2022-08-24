Пневмогайковерт ударный IW900
Арт. fubag_744
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IW900 100194 имеет компактную конструкция за счет отсутствия двигателя. Он предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. Функция реверса служит для смены направления вращения головки.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Ударным пневмогайковертом FUBAG IW900 можно работать даже в условиях повышенной влажности
- Регулировка момента затяжки
- Реверс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе