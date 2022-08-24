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Пневмогайковерт ударный IW900
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт ударный IW900
    Арт. fubag_744
    5.0
    1
    Пневмогайковерт ударный IW900
    Пневмогайковерт ударный IW900
    Пневмогайковерт ударный IW900
    Пневмогайковерт ударный IW900
    Пневмогайковерт ударный IW900
      Пневмогайковерт ударный IW900
      Пневмогайковерт ударный IW900
      Пневмогайковерт ударный IW900
      Пневмогайковерт ударный IW900
      Пневмогайковерт ударный IW900

      Пневмогайковерт ударный IW900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_744
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IW900 100194 имеет компактную конструкция за счет отсутствия двигателя. Он предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. Функция реверса служит для смены направления вращения головки. 

        Преимущества

        • Высокий момент затяжки
        • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Инструмент устойчив к механическому износу
        • Ударным пневмогайковертом FUBAG IW900 можно работать даже в условиях повышенной влажности
        • Регулировка момента затяжки
        • Реверс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе