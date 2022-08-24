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Пневмогайковерт ударный IWC 1400
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт ударный IWC 1400
    Арт. fubag_1112
    5.0
    1
    Пневмогайковерт ударный IWC 1400
    Пневмогайковерт ударный IWC 1400
    Пневмогайковерт ударный IWC 1400
    Пневмогайковерт ударный IWC 1400
    Пневмогайковерт ударный IWC 1400
      Пневмогайковерт ударный IWC 1400
      Пневмогайковерт ударный IWC 1400
      Пневмогайковерт ударный IWC 1400
      Пневмогайковерт ударный IWC 1400
      Пневмогайковерт ударный IWC 1400

      Пневмогайковерт ударный IWC 1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1400 3/4" 100250 предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Композитный материал, из которого изготовлен инструмент, отличается износостойкостью. Благодаря этому срок службы изделия выше. Модель широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. В качестве расходного материала подходят головки от 27 до 46 мм. 

        Преимущества 

        • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Корпус ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 1400 3/4" 100250 из композитного материала
        • Инструмент устойчив к механическому износу
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе