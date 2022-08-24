Пневмогайковерт ударный IWC 1400

Преимущества

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Корпус ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 1400 3/4" 100250 из композитного материала

Инструмент устойчив к механическому износу

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1400 3/4" 100250 предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Композитный материал, из которого изготовлен инструмент, отличается износостойкостью. Благодаря этому срок службы изделия выше. Модель широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. В качестве расходного материала подходят головки от 27 до 46 мм.