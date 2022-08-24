Пневмогайковерт ударный IWC 1400
Арт. fubag_1112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1400 3/4" 100250 предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Композитный материал, из которого изготовлен инструмент, отличается износостойкостью. Благодаря этому срок службы изделия выше. Модель широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. В качестве расходного материала подходят головки от 27 до 46 мм.
Преимущества
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Корпус ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 1400 3/4" 100250 из композитного материала
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе