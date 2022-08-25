Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный

Преимущества

Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента

Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1500 3/4" 100240

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1500 3/4" 100240 подходит для работы как с твердыми, так и с мягкими соединениями. У данной модели надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. Фиксатор с фрикционным кольцом позволяет легко менять головки.