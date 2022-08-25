Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
    Арт. fubag_1113
    5.0
    1
    Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный

      Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1113
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1500 3/4" 100240 подходит для работы как с твердыми, так и с мягкими соединениями. У данной модели надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. Фиксатор с фрикционным кольцом позволяет легко менять головки. 

        Преимущества

        • Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1500 3/4" 100240
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе