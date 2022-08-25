Пневмогайковерт ударный IWC 1500 3/4, 1490 Нм, 6,3 бар, композитный
Арт. fubag_1113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1500 3/4" 100240 подходит для работы как с твердыми, так и с мягкими соединениями. У данной модели надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. Фиксатор с фрикционным кольцом позволяет легко менять головки.
Преимущества
- Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
- Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1500 3/4" 100240
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе