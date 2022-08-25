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Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
5.0
1
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Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
    Арт. fubag_1114
    5.0
    1
    Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный

      Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1700 1" 100260 оснащен фиксатором с фрикционным кольцом, что обеспечивает быструю смену головок. Он имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. В качестве расходного материала подойдут головки размером свыше 46 мм. Высокий крутящий момент позволяет работать с большими грузовыми машинами, а также широко используется в тяжелом машиностроении.

        Преимущества

        • Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1700 1" 100260
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе