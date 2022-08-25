Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный
Арт. fubag_1114
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Германия
|
Давление, атм
|6.3
|
Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1700 1" 100260 оснащен фиксатором с фрикционным кольцом, что обеспечивает быструю смену головок. Он имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. В качестве расходного материала подойдут головки размером свыше 46 мм. Высокий крутящий момент позволяет работать с большими грузовыми машинами, а также широко используется в тяжелом машиностроении.
Преимущества
- Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
- Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1700 1" 100260
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе