Пневмогайковерт ударный IWC 1700 1, 1650 Нм, 6,3 бар, композитный

Преимущества

Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента

Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1700 1" 100260

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1700 1" 100260 оснащен фиксатором с фрикционным кольцом, что обеспечивает быструю смену головок. Он имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. В качестве расходного материала подойдут головки размером свыше 46 мм. Высокий крутящий момент позволяет работать с большими грузовыми машинами, а также широко используется в тяжелом машиностроении.