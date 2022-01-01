Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм

Пильные диски Практика 776-874 для дисковых пил, по алюминию и пластику. ГОСТ 9769-79. Серия "Эксперт" Специализированные пильные диски для профессионального применения. Благодаря увеличенной толщине тела, диски серии Эксперт выдерживают самые высокие нагрузки. Углы атаки зубов оптимально подобраны для каждого типа используемого оборудования, будь то ручная дисковая или стационарная торцовочная пила.