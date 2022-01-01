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Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм
1 350 ₽
Пильные диски по алюминию
    Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм
    Арт. О00000013723
    Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм
    Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм
      Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм
      Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм

      Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013723

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		пластик, алюминий
      Вес, кг
      		0.39
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильные диски Практика 776-874 для дисковых пил, по алюминию и пластику. ГОСТ 9769-79. Серия "Эксперт" Специализированные пильные диски для профессионального применения. Благодаря увеличенной толщине тела, диски серии Эксперт выдерживают самые высокие нагрузки. Углы атаки зубов оптимально подобраны для каждого типа используемого оборудования, будь то ручная дисковая или стационарная торцовочная пила.