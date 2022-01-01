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PRORAB 7520 Лопатка SDS-max 25*300мм
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Зубила для перфораторов
    PRORAB 7520 Лопатка SDS-max 25*300мм
    Арт. 9003141

      PRORAB 7520 Лопатка SDS-max 25*300мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9003141

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Материал
      		металл
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы