Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A, мощность 1,4 кВт

Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A
Арт. 1130420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|1380х720х950
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Частота, Гц
|50
- Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A - быстро и качественно подготовит любую необходимую смесь: растворы для штукатурных работ, кладочные строительные растворы, самовыравнивающиеся материалы, смеси для стяжки полов, чистых растворов для систем термоизоляции и укладки плитки. В сочетании с распылителем штукатурки или растворонасосом (в комплект не входят) аппарат может формировать единый смешивающий и распыляющий агрегат.
Преимущества
- Электродвигатель - обладает высоким крутящим моментом для оптимального пуска с полной нагрузкой
- Запатентованный редуктор прямой передачи IMER - обеспечивает надежную работу и высокую производительность
- Максимальная безопасность оператора в соответствии с требованиями ЕС в случае снятия смесительной камеры происходит отключение смешивателя
- Регулируемая по высоте опора дает возможность установить наиболее удобную для работы высоту (950, 1095 и 1165 мм)
- Простота эксплуатации - смеситель легко разбирать, очищать и обслуживать, а также просто транспортировать благодаря небольшим габаритам и малому весу, а также отличной балансировке машины
- Бункер с оцинкованной решеткой для вскрытия мешков - облегчает загрузку материала в смеситель
- Съемная смесительная камера - упрощает процедуру очистки
- Вал мешалки с износостойкими стальными лопастями - мешалка обладает не только высокой прочностью, но и обеспечивает высокое качество смеси
- Система подачи воды в стандартной комплектации, состоит из водяного насоса и 10-метрового шланга с быстрыми соединениями
- Производительность - 15-18 л/мин