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Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A, мощность 1,4 кВт
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Бетономешалки
    Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A
    Арт. 1130420
    Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A, мощность 1,4 кВт

      Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130420

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		1380х720х950
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A - быстро и качественно подготовит любую необходимую смесь: растворы для штукатурных работ, кладочные строительные растворы, самовыравнивающиеся материалы, смеси для стяжки полов, чистых растворов для систем термоизоляции и укладки плитки. В сочетании с распылителем штукатурки или растворонасосом (в комплект не входят) аппарат может формировать единый смешивающий и распыляющий агрегат.

        Преимущества

        • Электродвигатель - обладает высоким крутящим моментом для оптимального пуска с полной нагрузкой
        • Запатентованный редуктор прямой передачи IMER - обеспечивает надежную работу и высокую производительность
        • Максимальная безопасность оператора в соответствии с требованиями ЕС в случае снятия смесительной камеры происходит отключение смешивателя
        • Регулируемая по высоте опора дает возможность установить наиболее удобную для работы высоту (950, 1095 и 1165 мм)
        • Простота эксплуатации - смеситель легко разбирать, очищать и обслуживать, а также просто транспортировать благодаря небольшим габаритам и малому весу, а также отличной балансировке машины
        • Бункер с оцинкованной решеткой для вскрытия мешков - облегчает загрузку материала в смеситель
        • Съемная смесительная камера - упрощает процедуру очистки
        • Вал мешалки с износостойкими стальными лопастями - мешалка обладает не только высокой прочностью, но и обеспечивает высокое качество смеси
        • Система подачи воды в стандартной комплектации, состоит из водяного насоса и 10-метрового шланга с быстрыми соединениями
        • Производительность - 15-18 л/мин