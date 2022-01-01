Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A, мощность 1,4 кВт

Преимущества

Электродвигатель - обладает высоким крутящим моментом для оптимального пуска с полной нагрузкой

Запатентованный редуктор прямой передачи IMER - обеспечивает надежную работу и высокую производительность

Максимальная безопасность оператора в соответствии с требованиями ЕС в случае снятия смесительной камеры происходит отключение смешивателя

Регулируемая по высоте опора дает возможность установить наиболее удобную для работы высоту (950, 1095 и 1165 мм)

Простота эксплуатации - смеситель легко разбирать, очищать и обслуживать, а также просто транспортировать благодаря небольшим габаритам и малому весу, а также отличной балансировке машины

Бункер с оцинкованной решеткой для вскрытия мешков - облегчает загрузку материала в смеситель

Съемная смесительная камера - упрощает процедуру очистки

Вал мешалки с износостойкими стальными лопастями - мешалка обладает не только высокой прочностью, но и обеспечивает высокое качество смеси

Система подачи воды в стандартной комплектации, состоит из водяного насоса и 10-метрового шланга с быстрыми соединениями

Производительность - 15-18 л/мин

Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A - быстро и качественно подготовит любую необходимую смесь: растворы для штукатурных работ, кладочные строительные растворы, самовыравнивающиеся материалы, смеси для стяжки полов, чистых растворов для систем термоизоляции и укладки плитки. В сочетании с распылителем штукатурки или растворонасосом (в комплект не входят) аппарат может формировать единый смешивающий и распыляющий агрегат.