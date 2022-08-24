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Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
5.0
1
69 900 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
Арт. О00000041713
5.0
1
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
  • Персональная скидка
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z

Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z

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69 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000041713
5.0
1

Характеристики

Производитель
Rato
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Емкость топливного бака, л
5.4
Объем двигателя, см. куб.
270
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
69 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Культиватор дизельный Rato RG4.5-130Q-Z - - тяжелый сельскохозяйственный агрегат с многодисковым сцеплением. Он оборудован всесезонным двигателем, легко запускаемым даже при резко отрицательной (до -25 оС) температуре окружающего воздуха. Ему доступен широкий выбор навесного оборудования.

    Преимущества

    • Изготовление всех 32 ножей из высоколегированной стали
    • Высокая грузоподъемность - до 700 кг
    • Защита двигателя воздушным фильтром двойной очистки
    • Цилиндр двигателя оборудован чугунной гильзой
    • Благодаря реверсу агрегат легко извлекается при застревании
    • Руль управления может регулироваться в соответствии с пожеланиями оператора