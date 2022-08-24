- Персональная скидка
Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
Арт. О00000041713
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Емкость топливного бака, л
|5.4
|
Объем двигателя, см. куб.
|270
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Культиватор дизельный Rato RG4.5-130Q-Z - - тяжелый сельскохозяйственный агрегат с многодисковым сцеплением. Он оборудован всесезонным двигателем, легко запускаемым даже при резко отрицательной (до -25 оС) температуре окружающего воздуха. Ему доступен широкий выбор навесного оборудования.
Преимущества
- Изготовление всех 32 ножей из высоколегированной стали
- Высокая грузоподъемность - до 700 кг
- Защита двигателя воздушным фильтром двойной очистки
- Цилиндр двигателя оборудован чугунной гильзой
- Благодаря реверсу агрегат легко извлекается при застревании
- Руль управления может регулироваться в соответствии с пожеланиями оператора