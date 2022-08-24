Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z

Преимущества

Изготовление всех 32 ножей из высоколегированной стали

Высокая грузоподъемность - до 700 кг

Защита двигателя воздушным фильтром двойной очистки

Цилиндр двигателя оборудован чугунной гильзой

Благодаря реверсу агрегат легко извлекается при застревании

Руль управления может регулироваться в соответствии с пожеланиями оператора

Культиватор дизельный Rato RG4.5-130Q-Z - - тяжелый сельскохозяйственный агрегат с многодисковым сцеплением. Он оборудован всесезонным двигателем, легко запускаемым даже при резко отрицательной (до -25С) температуре окружающего воздуха. Ему доступен широкий выбор навесного оборудования.