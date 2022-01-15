Электрический рубанок Makita KP0800X1

Преимущества

Мощный мотор идеально подходит для фальцовки

Малый вес и прекрасная сбалансированность

Использование как стандартных, так и двухсторонних мини-лезвий

Простая система быстрой установки лезвий

Увеличенное отверстие для выброса стружки

V-образный паз для снятия фаски

Рубанок Makita KP0800X1 оснащен мощным двигателем, который обеспечивает качественную работу с твердыми породами деревьев. Быстрая замена лезвий позволяет экономить время в процессе работы. V-образный паз делает снятие фасок более простым. Небольшой вес и прекрасная сбалансированность - для комфортной работы оператора. Максимальная глубина строгания составляет 2.5 мм.