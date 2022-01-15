Электрический рубанок Makita KP0800X1
Арт. X1048040856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.6
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Класс товара
|профессиональный
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- Рубанок Makita KP0800X1 оснащен мощным двигателем, который обеспечивает качественную работу с твердыми породами деревьев. Быстрая замена лезвий позволяет экономить время в процессе работы. V-образный паз делает снятие фасок более простым. Небольшой вес и прекрасная сбалансированность - для комфортной работы оператора. Максимальная глубина строгания составляет 2.5 мм.
Преимущества
- Мощный мотор идеально подходит для фальцовки
- Малый вес и прекрасная сбалансированность
- Использование как стандартных, так и двухсторонних мини-лезвий
- Простая система быстрой установки лезвий
- Увеличенное отверстие для выброса стружки
- V-образный паз для снятия фаски