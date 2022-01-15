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Электрический рубанок Makita KP0800X1
4.4
24
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Makita KP0800X1
    Арт. X1048040856
    4.4
    24
    Электрический рубанок Makita KP0800X1
    Электрический рубанок Makita KP0800X1
    Электрический рубанок Makita KP0800X1
      Электрический рубанок Makita KP0800X1
      Электрический рубанок Makita KP0800X1
      Электрический рубанок Makita KP0800X1

      Электрический рубанок Makita KP0800X1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048040856
      4.4
      24

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.6
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рубанок Makita KP0800X1 оснащен мощным двигателем, который обеспечивает качественную работу с твердыми породами деревьев. Быстрая замена лезвий позволяет экономить время в процессе работы. V-образный паз делает снятие фасок более простым. Небольшой вес и прекрасная сбалансированность - для комфортной работы оператора. Максимальная глубина строгания составляет 2.5 мм.

        Преимущества

        • Мощный мотор идеально подходит для фальцовки
        • Малый вес и прекрасная сбалансированность
        • Использование как стандартных, так и двухсторонних мини-лезвий
        • Простая система быстрой установки лезвий
        • Увеличенное отверстие для выброса стружки
        • V-образный паз для снятия фаски