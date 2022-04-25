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Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
    Арт. Х12725269
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 H 0601881103 - профессиональный одноручный инструмент. Используется в различных сферах производства для резки, шлифования, крацевания, полирования. Работа будет безопасной, благодаря отключению двигателя в считанные доли секунды с помощью электронного микропроцессора система KickBackStop.

        Преимущества

        • Безопасность и надежность
        • Защита от перегрузок
        • Двойное уплотнение шарикоподшипников
        • Бронированная обмотка якоря - двигатель лучше защищен от пыли
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Фиксация шпинделя
        • Современный эргономичный дизайн