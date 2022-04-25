Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103
Арт. Х12725269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 H 0601881103 - профессиональный одноручный инструмент. Используется в различных сферах производства для резки, шлифования, крацевания, полирования. Работа будет безопасной, благодаря отключению двигателя в считанные доли секунды с помощью электронного микропроцессора система KickBackStop.
Преимущества
- Безопасность и надежность
- Защита от перегрузок
- Двойное уплотнение шарикоподшипников
- Бронированная обмотка якоря - двигатель лучше защищен от пыли
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация шпинделя
- Современный эргономичный дизайн