Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H 0.601.881.103

Преимущества

Безопасность и надежность

Защита от перегрузок

Двойное уплотнение шарикоподшипников

Бронированная обмотка якоря - двигатель лучше защищен от пыли

Защита от непреднамеренного пуска

Фиксация шпинделя

Современный эргономичный дизайн

Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 H 0601881103 - профессиональный одноручный инструмент. Используется в различных сферах производства для резки, шлифования, крацевания, полирования. Работа будет безопасной, благодаря отключению двигателя в считанные доли секунды с помощью электронного микропроцессора система KickBackStop.