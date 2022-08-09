Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э

Преимущества

Простота эксплуатации. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку

Износостойкость. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло

Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом. Устанавливать ее можно в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемой работы

Безопасность. Специальный поворотный кожух с защелкой для быстрой безинструментальной регулировки

Блокировка включения. Кнопка блокировки выключателя - фиксация кнопки включения в положении "ВКЛ" для продолжительных работ

Мощный двигатель 1800 Вт - для большей производительности

Обрезиненный корпус снижает вибрации и защищает от соскальзывания рук

Положение защитного кожуха регулируется бесключевым способом

Ограничение пускового тока - для избегания перегрузки сети электропитания и рывков инструмента при включении

Обрезиненный сетевой кабель длиной 2.5 метра

Редуктор можно повернуть c шагом 90° (для удобства левши или при использовании со стойкой)

Угловая шлифмашина Энкор УШМ 1800/180Э 50165 предназначена для шлифования, резки и крацевания металлов с использованием оснастки. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло, предотвращая перегрев инструмента. Дополнительную ручку можно устанавливать в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемой работы - слева, справа, сверху.