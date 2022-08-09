Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э
Арт. Х11759
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|7800
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Энкор УШМ 1800/180Э 50165 предназначена для шлифования, резки и крацевания металлов с использованием оснастки. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло, предотвращая перегрев инструмента. Дополнительную ручку можно устанавливать в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемой работы - слева, справа, сверху.
Преимущества
- Простота эксплуатации. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку
- Износостойкость. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло
- Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом. Устанавливать ее можно в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемой работы
- Безопасность. Специальный поворотный кожух с защелкой для быстрой безинструментальной регулировки
- Блокировка включения. Кнопка блокировки выключателя - фиксация кнопки включения в положении "ВКЛ" для продолжительных работ
- Мощный двигатель 1800 Вт - для большей производительности
- Обрезиненный корпус снижает вибрации и защищает от соскальзывания рук
- Положение защитного кожуха регулируется бесключевым способом
- Ограничение пускового тока - для избегания перегрузки сети электропитания и рывков инструмента при включении
- Обрезиненный сетевой кабель длиной 2.5 метра
- Редуктор можно повернуть c шагом 90° (для удобства левши или при использовании со стойкой)