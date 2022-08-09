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Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э
    Арт. Х11759
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э
    Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э
      Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э
      Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э

      Шлифмашина угловая Энкор 50165 УШМ-1800/180Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11759
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		7800
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Энкор УШМ 1800/180Э 50165 предназначена для шлифования, резки и крацевания металлов с использованием оснастки. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло, предотвращая перегрев инструмента. Дополнительную ручку можно устанавливать в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемой работы - слева, справа, сверху.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку
        • Износостойкость. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло
        • Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом. Устанавливать ее можно в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемой работы
        • Безопасность. Специальный поворотный кожух с защелкой для быстрой безинструментальной регулировки
        • Блокировка включения. Кнопка блокировки выключателя - фиксация кнопки включения в положении "ВКЛ" для продолжительных работ
        • Мощный двигатель 1800 Вт - для большей производительности
        • Обрезиненный корпус снижает вибрации и защищает от соскальзывания рук
        • Положение защитного кожуха регулируется бесключевым способом
        • Ограничение пускового тока - для избегания перегрузки сети электропитания и рывков инструмента при включении
        • Обрезиненный сетевой кабель длиной 2.5 метра
        • Редуктор можно повернуть c шагом 90° (для удобства левши или при использовании со стойкой)