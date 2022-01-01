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Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-115/1000 (Т)
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-115/1000 (Т)
    Арт. Х12725427
    Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-115/1000 (Т)

      Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-115/1000 (Т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725427

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/1000 Т 342.1.0.40 снабжена высокопроизводительным двигателем. Функция блокировки шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Металлический кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков
        • Двухпозиционная рукоятка - для удобства пользования
        • Специальный высокопроизводительный двигатель
        • Инструмент подходит для работы в труднодоступных местах
        • Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы угловой шлифмашины Интерскол УШМ-115/1000 Т 342.1.0.40
        • Шнур питания в резиновой изоляции