Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-115/1000 (Т)

Преимущества

Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков

Двухпозиционная рукоятка - для удобства пользования

Специальный высокопроизводительный двигатель

Инструмент подходит для работы в труднодоступных местах

Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы угловой шлифмашины Интерскол УШМ-115/1000 Т 342.1.0.40

Шнур питания в резиновой изоляции

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/1000 Т 342.1.0.40 снабжена высокопроизводительным двигателем. Функция блокировки шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Металлический кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска.