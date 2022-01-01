Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-115/1000 (Т)
Арт. Х12725427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/1000 Т 342.1.0.40 снабжена высокопроизводительным двигателем. Функция блокировки шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Металлический кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков
- Двухпозиционная рукоятка - для удобства пользования
- Специальный высокопроизводительный двигатель
- Инструмент подходит для работы в труднодоступных местах
- Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы угловой шлифмашины Интерскол УШМ-115/1000 Т 342.1.0.40
- Шнур питания в резиновой изоляции