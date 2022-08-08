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Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
5.0
1
4 554 ₽
5 060 ₽
Аккумуляторные сабельные пилы
    Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Арт. О00000035620
    5.0
    1
    Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства

      Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства

      • -506 ₽
      4 554 ₽
      5 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 711 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000035620
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		20
      Все характеристики
      • -506 ₽
      4 554 ₽
      5 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 711 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сабельная аккумуляторная пила Ставр ст110-20пса используется для распила различных материалов. Модель оснащена индикатором уровня заряда. Благодаря плавной регулировки скорости обеспечивается оптимальное качество распила различного материала. Быстрозажимной патрон быстро и легко заменяет полотна

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Быстрозажимной патрон для быстрой смены полотен
        • Предохранитель от случайного пуска
        • Прорезиненная накладка на рукояти Ставр ст110-20пса уменьшает скольжение
        Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!