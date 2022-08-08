Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
Арт. О00000035620
Сабельная аккумуляторная пила Ставр ПСА-110/20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
Арт. О00000035620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|20
- Сабельная аккумуляторная пила Ставр ст110-20пса используется для распила различных материалов. Модель оснащена индикатором уровня заряда. Благодаря плавной регулировки скорости обеспечивается оптимальное качество распила различного материала. Быстрозажимной патрон быстро и легко заменяет полотна
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Быстрозажимной патрон для быстрой смены полотен
- Предохранитель от случайного пуска
- Прорезиненная накладка на рукояти Ставр ст110-20пса уменьшает скольжение