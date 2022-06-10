Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)

Преимущества

Возможность поворота на 360°

Сменные губки для зажима цилиндрических прутков

Съёмные вставки губок тисков

Стандартные рифлёные губки

Массивная конструкция из чугунного литья

Герметично закрытая конструкция

Наковальня

Тиски Wilton "Механик Про" с возможностью поворота на 360 градусов. Модель профессионального класса отличается надежностью и высокой точностью хода. Рифленые губки надежно фиксируют деталь цилиндрической формы диаметром от 13 до 102 мм. Тиски выполнены из прочного литого чугуна. Наковальня позволяет проводить обработку детали ударными инструментами. Подвижная часть захвата перемещается без люфта благодаря цилиндрической направляющей. Подходит для интенсивных работ. Глубина зажима - 115 мм.