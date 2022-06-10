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Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
5.0
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
    Арт. О00000004779
    5.0
    2
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
    Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)
      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)

      Тиски WILTON Механик ПРО 880М (200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004779
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		115
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски Wilton "Механик Про" с возможностью поворота на 360 градусов. Модель профессионального класса отличается надежностью и высокой точностью хода. Рифленые губки надежно фиксируют деталь цилиндрической формы диаметром от 13 до 102 мм. Тиски выполнены из прочного литого чугуна. Наковальня позволяет проводить обработку детали ударными инструментами. Подвижная часть захвата перемещается без люфта благодаря цилиндрической направляющей. Подходит для интенсивных работ. Глубина зажима - 115 мм.

        Преимущества

        • Возможность поворота на 360°
        • Сменные губки для зажима цилиндрических прутков
        • Съёмные вставки губок тисков
        • Стандартные рифлёные губки
        • Массивная конструкция из чугунного литья
        • Герметично закрытая конструкция
        • Наковальня