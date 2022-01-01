Тиски Wilton Мастерская WS6

Тиски слесарные, модель WS6, представляют собой универсальную оснастку, применяемую для выполнения различных слесарных работы в быту и на производстве. Тиски типа изготавливаются из литейного чугуна, весят 20 кг. и имеют прочную, устойчивую конструкцию. Рабочий ход приспособления 150 мм. Слесарные тиски оснащены поворотным механизмом с функцией поворота на 360 0 в горизонтальной плоскости, обеспечивающим фиксацию заготовки в необходимом положении. Тисочные губки имеют зазубренную поверхность шириной 150 мм, обеспечивающие жесткий и широкий захват заготовок. Приспособление оборудовано наковальней и имеет специальные приспособления для фиксации труб, заготовок цилиндрической формы диаметром до 45 мм.