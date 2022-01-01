Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски Wilton Мастерская WS6
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Мастерская WS6
    Арт. jet_13044
    Тиски Wilton Мастерская WS6
    Тиски Wilton Мастерская WS6
      Тиски Wilton Мастерская WS6
      Тиски Wilton Мастерская WS6

      Тиски Wilton Мастерская WS6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13044

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски слесарные, модель WS6, представляют собой универсальную оснастку, применяемую для выполнения различных слесарных работы в быту и на производстве. Тиски типа изготавливаются из литейного чугуна, весят 20 кг. и имеют прочную, устойчивую конструкцию. Рабочий ход приспособления 150 мм. Слесарные тиски оснащены поворотным механизмом с функцией поворота на 360 0 в горизонтальной плоскости, обеспечивающим фиксацию заготовки в необходимом положении. Тисочные губки имеют зазубренную поверхность шириной 150 мм, обеспечивающие жесткий и широкий захват заготовок. Приспособление оборудовано наковальней и имеет специальные приспособления для фиксации труб, заготовок цилиндрической формы диаметром до 45 мм.