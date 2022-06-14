Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
Арт. Х130732920
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|160
|
Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Хромированные тонкогубцы 160мм ЗУБР МАСТЕР 22025-3-16 применяются для слесарных, монтажных и других работ. Инструмент имеет специальное покрытие, защищающее его от коррозии и других внешних факторов.
Преимущества
- Длина 160 мм
- Хромоникелевое покрытие Н12Х1
- Обрезиненные рукоятки