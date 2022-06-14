Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)

Преимущества

Длина 160 мм

Хромоникелевое покрытие Н12Х1

Обрезиненные рукоятки

Хромированные тонкогубцы 160мм ЗУБР МАСТЕР 22025-3-16 применяются для слесарных, монтажных и других работ. Инструмент имеет специальное покрытие, защищающее его от коррозии и других внешних факторов.