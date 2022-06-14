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Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
5.0
3
Найти аналог
Плоскогубцы
    Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
    Арт. Х130732920
    5.0
    3
    Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
    Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
    Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
      Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
      Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)
      Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)

      Тонкогубцы Зубр 22025-3-16 (160 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130732920
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хромированные тонкогубцы 160мм ЗУБР МАСТЕР 22025-3-16 применяются для слесарных, монтажных и других работ. Инструмент имеет специальное покрытие, защищающее его от коррозии и других внешних факторов.

        Преимущества

        • Длина 160 мм
        • Хромоникелевое покрытие Н12Х1
        • Обрезиненные рукоятки