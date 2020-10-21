Трещотка Арсенал 2366560 Т-14/45

Преимущества

45 зубцов

Эргономичная рукоятка

Подходит для работы в труднодоступных местах

Трещотка Арсенал Т-14/45 2366560 пригодится для работы в труднодоступных местах. Применяется в ремонтных работах. Специальный переключатель предназначен для смены направления вращения. Прорезиненная рукоятка исключает соскальзывание руки и делает работу более удобной.