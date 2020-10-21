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Трещотка Арсенал 2366560 Т-14/45
5.0
1
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Трещотки
    Трещотка Арсенал 2366560 Т-14/45
    Арт. Х1302154
    5.0
    1
    Трещотка Арсенал 2366560 Т-14/45

      Трещотка Арсенал 2366560 Т-14/45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302154
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный квадрат
      		1/4 дюйма
      Длина, мм
      		145
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трещотка Арсенал Т-14/45 2366560 пригодится для работы в труднодоступных местах. Применяется в ремонтных работах. Специальный переключатель предназначен для смены направления вращения. Прорезиненная рукоятка исключает соскальзывание руки и делает работу более удобной.

        Преимущества

        • 45 зубцов
        • Эргономичная рукоятка
        • Подходит для работы в труднодоступных местах