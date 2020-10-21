Трещотка Арсенал 2366560 Т-14/45
Арт. Х1302154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный квадрат
|1/4 дюйма
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Длина, мм
|145
- Трещотка Арсенал Т-14/45 2366560 пригодится для работы в труднодоступных местах. Применяется в ремонтных работах. Специальный переключатель предназначен для смены направления вращения. Прорезиненная рукоятка исключает соскальзывание руки и делает работу более удобной.
Преимущества
- 45 зубцов
- Эргономичная рукоятка
- Подходит для работы в труднодоступных местах