Трещотка Арсенал Т-14/72 23929
Арт. Х1302402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный квадрат
|1/4 дюйма
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Длина, мм
|138
- Трещотка Арсенал Т-14/72 23929 используется для работы с торцевыми головками. Оснащена переключателем, который позволяет использовать гайки как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой. Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, препятствующую скольжению и обеспечивающую комфорт при работе.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка
- 72 зубца
- Подходит для работы в труднодоступных местах