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Трещотка Арсенал Т-14/72 23929
5.0
2
1 640 ₽
Трещотки
    Трещотка Арсенал Т-14/72 23929
    Арт. Х1302402
    5.0
    2
    Трещотка Арсенал Т-14/72 23929

      Трещотка Арсенал Т-14/72 23929

      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302402
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный квадрат
      		1/4 дюйма
      Длина, мм
      		138
      Все характеристики
      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трещотка Арсенал Т-14/72 23929 используется для работы с торцевыми головками. Оснащена переключателем, который позволяет использовать гайки как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой. Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, препятствующую скольжению и обеспечивающую комфорт при работе.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка
        • 72 зубца
        • Подходит для работы в труднодоступных местах