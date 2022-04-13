Преимущества

Эргономичная рукоятка

72 зубца

Подходит для работы в труднодоступных местах

Трещотка Арсенал Т-14/72 23929 используется для работы с торцевыми головками. Оснащена переключателем, который позволяет использовать гайки как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой. Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, препятствующую скольжению и обеспечивающую комфорт при работе.