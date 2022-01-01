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Контргайка Valtec 2" VTr.655.N.0009 вн. р.
474 ₽
Контргайки
  • Персональная скидка
Контргайка Valtec 2" VTr.655.N.0009 вн. р.
Арт. X169138223333
Контргайка Valtec 2" VTr.655.N.0009 вн. р.
  • Персональная скидка

Контргайка Valtec 2" VTr.655.N.0009 вн. р.

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474 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169138223333

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
контргайка
Тип соединения
винтовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
474 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Контргайка – простой и эффективный вид гаечных замков, предназначенных для недопущения самопроизвольного раскручивания элементов резьбовых соединений (муфт, сгонов, пр.) при вибрации, гидравлических ударах. Реборда, выступающая за шестигранную часть гайки, увеличивает надежность фиксации, повышает герметичность, улучшает внешний вид соединения (скрывает волокна уплотнителя). Как и другие резьбовые фитинги VALTEC, контргайка с ребордой выполнена методом горячего штампования из латуни CW617N с последующим никелированием, имеет трубную цилиндрическую резьбу, совместимую с конической.

    Преимущества

    • Надежность
    • Износостойкость
    • Длительный срок службы