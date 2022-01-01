Контргайка Valtec 2" VTr.655.N.0009 вн. р.

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Длительный срок службы

Контргайка – простой и эффективный вид гаечных замков, предназначенных для недопущения самопроизвольного раскручивания элементов резьбовых соединений (муфт, сгонов, пр.) при вибрации, гидравлических ударах. Реборда, выступающая за шестигранную часть гайки, увеличивает надежность фиксации, повышает герметичность, улучшает внешний вид соединения (скрывает волокна уплотнителя). Как и другие резьбовые фитинги VALTEC, контргайка с ребордой выполнена методом горячего штампования из латуни CW617N с последующим никелированием, имеет трубную цилиндрическую резьбу, совместимую с конической.