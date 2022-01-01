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Контргайка Valtec 3/4" VTr.655.N.0005 вн.
66 ₽
Контргайки
    Контргайка Valtec 3/4" VTr.655.N.0005 вн.
    Арт. X169138136
    Контргайка Valtec 3/4" VTr.655.N.0005 вн.

      Контргайка Valtec 3/4" VTr.655.N.0005 вн.

      66 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138136

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		контргайка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      66 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Контргайка – простой и эффективный вид гаечных замков, предназначенных для недопущения самопроизвольного раскручивания элементов резьбовых соединений (муфт, сгонов, пр.) при вибрации, гидравлических ударах. 

        Преимущества

        • Реборда, выступающая за шестигранную часть гайки, увеличивает надежность фиксации, повышает герметичность, улучшает внешний вид соединения (скрывает волокна уплотнителя)
        • Контргайка выполнена методом горячего штампования из латуни CW617N с последующим никелированием, имеет трубную цилиндрическую резьбу, совместимую с конической