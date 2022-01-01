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Угольник Valtec 1 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0008
1 460 ₽
Латунные угольники
  • Персональная скидка
Угольник Valtec 1 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0008
Арт. X1691386055
Угольник Valtec 1 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0008
  • Персональная скидка

Угольник Valtec 1 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0008

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1 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691386055

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
угол
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угольник Valtec применяется для соединения труб под прямым углом. Может использоваться в сетях водоснабжения и отопления с максимальной температурой теплоносителя до 150 °C. 

    Преимущества

    • Изделие выполнено из латуни с никелированным покрытием, защищающим от коррозии и механических повреждений
    • Имеет внутреннюю резьбу на одном конце и наружную на другом