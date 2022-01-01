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Угольник Valtec 1 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0008
Арт. X1691386055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
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- Угольник Valtec применяется для соединения труб под прямым углом. Может использоваться в сетях водоснабжения и отопления с максимальной температурой теплоносителя до 150 °C.
Преимущества
- Изделие выполнено из латуни с никелированным покрытием, защищающим от коррозии и механических повреждений
- Имеет внутреннюю резьбу на одном конце и наружную на другом