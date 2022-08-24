Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм

Преимущества

Индикатор заряда батареи

Изменяемое положение рукоятки

Быстрозажимной патрон с фиксатором

Реверс для изменения направления вращения

Противоскользящая накладка для надежного хвата

Широкий выключатель для комфортного нажатия

Компактная отвертка с широким набором функций

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Блокировка шпинделя обеспечивает возможность доворачивания крепежных изделий вручную

Регулировка крутящего момента позволяет выбрать оптимальную силу закручивания для любого крепежа

Удобный кейс для хранения и транспортировки Зубр ViX-T ЗО-ЕМ-3.6 Ли

Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ViX-T с 10 битами ЗО-ЕМ-3.6 Ли используется для быстрого откручивания и закручивания крепежных элементов. Является необходимым помощником в хозяйстве. Трансформируемый корпус обеспечивает удобный хват при выполнении различных задач. Планетарный редуктор обладает большим КПД, что способствует развитию более высокого крутящего момента на выходе. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в затемненных помещениях