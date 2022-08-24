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Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Арт. О00000030058
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
    Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм

      Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030058
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ViX-T с 10 битами ЗО-ЕМ-3.6 Ли используется для быстрого откручивания и закручивания крепежных элементов. Является необходимым помощником в хозяйстве. Трансформируемый корпус обеспечивает удобный хват при выполнении различных задач. Планетарный редуктор обладает большим КПД, что способствует развитию более высокого крутящего момента на выходе. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в затемненных помещениях

        Преимущества

        • Индикатор заряда батареи
        • Изменяемое положение рукоятки
        • Быстрозажимной патрон с фиксатором
        • Реверс для изменения направления вращения
        • Противоскользящая накладка для надежного хвата
        • Широкий выключатель для комфортного нажатия
        • Компактная отвертка с широким набором функций
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Блокировка шпинделя обеспечивает возможность доворачивания крепежных изделий вручную
        • Регулировка крутящего момента позволяет выбрать оптимальную силу закручивания для любого крепежа
        • Удобный кейс для хранения и транспортировки Зубр ViX-T ЗО-ЕМ-3.6 Ли