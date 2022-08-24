Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
Арт. О00000030058
Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ЗО-ЕМ-3.6 Ли ViX-T, в кейсе с 10 битами 50 мм
Арт. О00000030058
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|190
- Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ViX-T с 10 битами ЗО-ЕМ-3.6 Ли используется для быстрого откручивания и закручивания крепежных элементов. Является необходимым помощником в хозяйстве. Трансформируемый корпус обеспечивает удобный хват при выполнении различных задач. Планетарный редуктор обладает большим КПД, что способствует развитию более высокого крутящего момента на выходе. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в затемненных помещениях
Преимущества
- Индикатор заряда батареи
- Изменяемое положение рукоятки
- Быстрозажимной патрон с фиксатором
- Реверс для изменения направления вращения
- Противоскользящая накладка для надежного хвата
- Широкий выключатель для комфортного нажатия
- Компактная отвертка с широким набором функций
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Блокировка шпинделя обеспечивает возможность доворачивания крепежных изделий вручную
- Регулировка крутящего момента позволяет выбрать оптимальную силу закручивания для любого крепежа
- Удобный кейс для хранения и транспортировки Зубр ViX-T ЗО-ЕМ-3.6 Ли