Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
Арт. О00000026486
Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
Арт. О00000026486
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z служит для обработки небольших и средних площадей. Работает в режимах сбора травы и мульчирования. Прочная дека обладает стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опорожнение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.
Преимущества
- Шариковые подшипники на колесах
- Индикатор заполнения травосборника
- Технология XPT защита от пыли и влаги
- Простота установки и снятия травосборника
- Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM432Z
- Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением