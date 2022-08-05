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Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
5.0
1
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Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
    Арт. О00000026486
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством

      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026486
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z служит для обработки небольших и средних площадей. Работает в режимах сбора травы и мульчирования. Прочная дека обладает стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опорожнение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.

        Преимущества

        • Шариковые подшипники на колесах
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Технология XPT защита от пыли и влаги
        • Простота установки и снятия травосборника
        • Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM432Z
        • Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением