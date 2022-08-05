Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z, с аккумуляторами, зарядным устройством

Преимущества

Шариковые подшипники на колесах

Индикатор заполнения травосборника

Технология XPT защита от пыли и влаги

Простота установки и снятия травосборника

Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM432Z

Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением

Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432Z служит для обработки небольших и средних площадей. Работает в режимах сбора травы и мульчирования. Прочная дека обладает стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опорожнение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.