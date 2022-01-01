Бензиновая электростанция Sturm PG87281E
Арт. Х21203328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензогенератор Sturm PG87281 представляет собой однофазную электростанцию и применяется в качестве резервного источника питания там, где нет сети, либо она недоступна - например, обеспечивает снабжение энергией электроинструмента на дачном участке или строительной площадке. Модель стабильно работает на бензине. Рекомендуется неэтилированный бензин, образующий наименьшее количество налета на двигателе и свече зажигания, что продлевает срок службы аппарата.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Большой запас мощности
- 4-х тактный двигатель
- Комфортная эксплуатация
- Автоматический регулятор напряжения
- Высокое качество сборки
- Эффективность в работе