Бензиновая электростанция Sturm PG87281E

Преимущества

Низкий уровень шума

Большой запас мощности

4-х тактный двигатель

Комфортная эксплуатация

Автоматический регулятор напряжения

Высокое качество сборки

Эффективность в работе

Бензогенератор Sturm PG87281 представляет собой однофазную электростанцию и применяется в качестве резервного источника питания там, где нет сети, либо она недоступна - например, обеспечивает снабжение энергией электроинструмента на дачном участке или строительной площадке. Модель стабильно работает на бензине. Рекомендуется неэтилированный бензин, образующий наименьшее количество налета на двигателе и свече зажигания, что продлевает срок службы аппарата.