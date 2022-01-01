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Бензиновая электростанция Sturm PG87281E
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Sturm PG87281E
    Арт. Х21203328
    Бензиновая электростанция Sturm PG87281E

      Бензиновая электростанция Sturm PG87281E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203328

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Sturm PG87281 представляет собой однофазную электростанцию и применяется в качестве резервного источника питания там, где нет сети, либо она недоступна - например, обеспечивает снабжение энергией электроинструмента на дачном участке или строительной площадке. Модель стабильно работает на бензине. Рекомендуется неэтилированный бензин, образующий наименьшее количество налета на двигателе и свече зажигания, что продлевает срок службы аппарата.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума
        • Большой запас мощности
        • 4-х тактный двигатель
        • Комфортная эксплуатация
        • Автоматический регулятор напряжения
        • Высокое качество сборки
        • Эффективность в работе