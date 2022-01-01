Бензиновая электростанция Sturm PG87952
Арт. Х21203217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.57
- Бензогенератор Sturm PG87952 используется для выработки электроэнергии напряжением 220 В в местах отсутствия сети электропитания или как аварийный источник энергии.
Преимущества
- Экономичный двигатель
- Возможность подключения автоматики АТ8560
- Прочная металлическая рама
- Узлы станции смонтированы на демпфирующих подушках, что снижает вибрации в процессе работы
- Большая мощность