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Бензиновая электростанция Sturm PG87952
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Sturm PG87952
    Арт. Х21203217
    Бензиновая электростанция Sturm PG87952

      Бензиновая электростанция Sturm PG87952

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203217

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Sturm PG87952 используется для выработки электроэнергии напряжением 220 В в местах отсутствия сети электропитания или как аварийный источник энергии.

        Преимущества

        • Экономичный двигатель
        • Возможность подключения автоматики АТ8560
        • Прочная металлическая рама
        • Узлы станции смонтированы на демпфирующих подушках, что снижает вибрации в процессе работы
        • Большая мощность