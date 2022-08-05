Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5600N2

Преимущества

Привод на задние колеса

Сниженный расход топлива

Регулируемая высота рукоятки

Травосборник с индикатором наполнения

Центральная регулировка высоты кошения

Шариковые подшипники в колесах - плавный ход Makita PLM5600N2

Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением

Газонокосилка Makita PLM5600N2 имеет самоходный принцип перемещения. С ее помощью легко привести в порядок участки площадью 200-2400 кв.м. Надежный бензиновый двигатель обеспечивает оптимальную производительность. Прочная стальная дека устойчива к механическим повреждениям. Рукоятка складывается для более компактного хранения.