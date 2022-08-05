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Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5600N2
5.0
1
81 590 ₽
85 100 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5600N2
    Арт. X186129228
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5600N2

      Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5600N2

      • -3 510 ₽
      81 590 ₽
      85 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. X186129228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      • -3 510 ₽
      81 590 ₽
      85 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Makita PLM5600N2 имеет самоходный принцип перемещения. С ее помощью легко привести в порядок участки площадью 200-2400 кв.м. Надежный бензиновый двигатель обеспечивает оптимальную производительность. Прочная стальная дека устойчива к механическим повреждениям. Рукоятка складывается для более компактного хранения.

        Преимущества

        • Привод на задние колеса
        • Сниженный расход топлива
        • Регулируемая высота рукоятки
        • Травосборник с индикатором наполнения
        • Центральная регулировка высоты кошения
        • Шариковые подшипники в колесах - плавный ход Makita PLM5600N2
        • Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением