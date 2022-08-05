Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5600N2
Арт. X186129228
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Япония
|
Большие задние колеса
|Да
|
Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка Makita PLM5600N2 имеет самоходный принцип перемещения. С ее помощью легко привести в порядок участки площадью 200-2400 кв.м. Надежный бензиновый двигатель обеспечивает оптимальную производительность. Прочная стальная дека устойчива к механическим повреждениям. Рукоятка складывается для более компактного хранения.
Преимущества
- Привод на задние колеса
- Сниженный расход топлива
- Регулируемая высота рукоятки
- Травосборник с индикатором наполнения
- Центральная регулировка высоты кошения
- Шариковые подшипники в колесах - плавный ход Makita PLM5600N2
- Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением