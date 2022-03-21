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Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
5.0
2
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Бокорезы
    Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
    Арт. Х1307176
    5.0
    2
    Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
    Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
    Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
      Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
      Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
      Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150

      Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бокорезы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-2-150 позволяют качественно выполнить слесарную, а также электромонтажную работу. Изготовлены из инструментальной стали с антикоррозийным покрытием, сохраняющим инструмент от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Рукоятки с диэлектрическим покрытием и специальными ограничителями защищают руки при работес деталями под напряжением до 1000 В.

        Преимущества

        • Для слесарных и электромонтажных работ до 1000 В
        • Долгий срок службы
        • Надежный шарнирный механизм
        • Рукоятки с диэлектрическим покрытием - защита от поражения электрическим током
        • Длина 150 мм