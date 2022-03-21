Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150
Арт. Х1307176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|сталь
- Бокорезы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-2-150 позволяют качественно выполнить слесарную, а также электромонтажную работу. Изготовлены из инструментальной стали с антикоррозийным покрытием, сохраняющим инструмент от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Рукоятки с диэлектрическим покрытием и специальными ограничителями защищают руки при работес деталями под напряжением до 1000 В.
Преимущества
- Для слесарных и электромонтажных работ до 1000 В
- Долгий срок службы
- Надежный шарнирный механизм
- Рукоятки с диэлектрическим покрытием - защита от поражения электрическим током
- Длина 150 мм