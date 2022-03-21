Бокорезы диэлектрические Sturm 1020-03-2-150

Преимущества

Для слесарных и электромонтажных работ до 1000 В

Долгий срок службы

Надежный шарнирный механизм

Рукоятки с диэлектрическим покрытием - защита от поражения электрическим током

Длина 150 мм

Бокорезы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-2-150 позволяют качественно выполнить слесарную, а также электромонтажную работу. Изготовлены из инструментальной стали с антикоррозийным покрытием, сохраняющим инструмент от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Рукоятки с диэлектрическим покрытием и специальными ограничителями защищают руки при работес деталями под напряжением до 1000 В.