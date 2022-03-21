Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)
Арт. Х1307298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Бокорезы ЗУБР МАСТЕР 22025-5-18- это инструмент размером 180 мм, который предназначен для монтажа/демонтажа, перекусывания проволоки и проводов. Специальные накладки на ручках обеспечат надежный хват инструмента и предотвратят соскальзывание руки во время работы. Изделие имеет высокую стойкость к коррозии.
Преимущества
- Небольшой вес
- Стойкость к коррозии
- Удобство в работе
- Высокое качество и долговечность
- Бокорезы выполнены их металла