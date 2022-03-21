Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)

Преимущества

Небольшой вес

Стойкость к коррозии

Удобство в работе

Высокое качество и долговечность

Бокорезы выполнены их металла

Бокорезы ЗУБР МАСТЕР 22025-5-18- это инструмент размером 180 мм, который предназначен для монтажа/демонтажа, перекусывания проволоки и проводов. Специальные накладки на ручках обеспечат надежный хват инструмента и предотвратят соскальзывание руки во время работы. Изделие имеет высокую стойкость к коррозии.