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Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)
5.0
2
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Бокорезы
    Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)
    Арт. Х1307298
    5.0
    2
    Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)
    Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)
      Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)
      Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)

      Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-18 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бокорезы ЗУБР МАСТЕР 22025-5-18- это инструмент размером 180 мм, который предназначен для монтажа/демонтажа, перекусывания проволоки и проводов. Специальные накладки на ручках обеспечат надежный хват инструмента и предотвратят соскальзывание руки во время работы. Изделие имеет высокую стойкость к коррозии.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Стойкость к коррозии
        • Удобство в работе
        • Высокое качество и долговечность
        • Бокорезы выполнены их металла