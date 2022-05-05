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Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-16_z01 (160мм)
3.5
2
Найти аналог
Бокорезы
    Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-16_z01 (160мм)
    Арт. X10193645
    3.5
    2
    Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-16_z01 (160мм)

      Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-16_z01 (160мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10193645
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бокорезы ЗУБР "Мастер" 22015-5-16_z01 предназначены для работы в тяжелых индустриальных условиях, широко используются в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, энергетике, транспорте, коммунальном секторе, автохозяйствах, профессионалных автосервисах и в личных гаражах и мастерских для захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твердости.

        Преимущества

        • Эргономичные маслобензостойкие рукоятки позволяют использовать инструмент в тяжелых промышленных условиях
        • Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
        • Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Оксидированное покрытие полностью защищает от коррозии