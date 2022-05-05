Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-16_z01 (160мм)
Арт. X10193645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Бокорезы ЗУБР "Мастер" 22015-5-16_z01 предназначены для работы в тяжелых индустриальных условиях, широко используются в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, энергетике, транспорте, коммунальном секторе, автохозяйствах, профессионалных автосервисах и в личных гаражах и мастерских для захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твердости.
Преимущества
- Эргономичные маслобензостойкие рукоятки позволяют использовать инструмент в тяжелых промышленных условиях
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
- Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Оксидированное покрытие полностью защищает от коррозии