Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-16_z01 (160мм)

Бокорезы ЗУБР "Мастер" 22015-5-16_z01 предназначены для работы в тяжелых индустриальных условиях, широко используются в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, энергетике, транспорте, коммунальном секторе, автохозяйствах, профессионалных автосервисах и в личных гаражах и мастерских для захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твердости.

Преимущества