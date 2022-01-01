Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200
Арт. thorvik_8166
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200 предназначены для удержания различных деталей, проводов или проволоки, подойдут для использования в труднодоступных местах.
Особенности и преимущества:
- Губки удлиненной формы выполнены из легированной стали.
- Рукоятки изготовлены из двухкомпонентного материала.