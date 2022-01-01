Описание товара:

Особенности и преимущества:

Губки удлиненной формы выполнены из легированной стали.

Рукоятки изготовлены из двухкомпонентного материала.

Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200 предназначены для удержания различных деталей, проводов или проволоки, подойдут для использования в труднодоступных местах.