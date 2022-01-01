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Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200
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Плоскогубцы
    Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200
    Арт. thorvik_8166
    Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200
    Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200
      Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200
      Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200

      Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8166

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Длинногубцы Thorvik, 200 мм, LNP0200 предназначены для удержания различных деталей, проводов или проволоки, подойдут для использования в труднодоступных местах.

        Особенности и преимущества:

        • Губки удлиненной формы выполнены из легированной стали. 
        • Рукоятки изготовлены из двухкомпонентного материала.