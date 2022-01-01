Описание товара:

Особенности и преимущества:

Рабочая часть с изогнутыми губками изготовлена из хром-ванадиевой стали.

Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала.

Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200 предназначены для работы в труднодоступных местах, для удержания или зажима небольших деталей, заготовок и т.п.