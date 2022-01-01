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Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200
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Плоскогубцы
    Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200
    Арт. thorvik_8168
    Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200
    Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200
      Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200
      Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200

      Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8168

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200 предназначены для работы в труднодоступных местах, для удержания или зажима небольших деталей, заготовок и т.п. 

        Особенности и преимущества:

        • Рабочая часть с изогнутыми губками изготовлена из хром-ванадиевой стали. 
        • Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала.