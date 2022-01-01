Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200
Арт. thorvik_8168
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:Длинногубцы изогнутые Thorvik, 200 мм, BNP0200 предназначены для работы в труднодоступных местах, для удержания или зажима небольших деталей, заготовок и т.п.
Особенности и преимущества:
- Рабочая часть с изогнутыми губками изготовлена из хром-ванадиевой стали.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала.