Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350

Преимущества

Немецкое качество

Соответствие нормам

Электрический привод обратного хода

Надежный и удобный в эксплуатации даже при значительных нагрузках

Компактная корпусная секция

Крепление резьбонарезной головки и двигателя составляют единое целое

Удобное хранение в кейсе

Ручной электрический клупп Rothenberger SUPERTRONIC 1000 BSPT R1/2-1 71350 - универсальный, мобильный прибор для быстрого и точного изготовления резьбы на трубных заготовках диаметром до 1 дюйма. Приспособление очень удобно для использования в труднодоступных местах благодаря небольшим размерам рабочей части (11 см). Клупп работает от сети 230 В, широко используется в профессиональной сфере на производственных участках для проведения ремонтно-монтажных работ.