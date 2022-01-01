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Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350
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Клуппы
    Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350
    Арт. X656171
    Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350
    Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350
      Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350
      Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350

      Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X656171

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной электрический клупп Rothenberger SUPERTRONIC 1000 BSPT R1/2-1 71350 - универсальный, мобильный прибор для быстрого и точного изготовления резьбы на трубных заготовках диаметром до 1 дюйма. Приспособление очень удобно для использования в труднодоступных местах благодаря небольшим размерам рабочей части (11 см). Клупп работает от сети 230 В, широко используется в профессиональной сфере на производственных участках для проведения ремонтно-монтажных работ.

        Преимущества

        • Немецкое качество
        • Соответствие нормам
        • Электрический привод обратного хода
        • Надежный и удобный в эксплуатации даже при значительных нагрузках
        • Компактная корпусная секция
        • Крепление резьбонарезной головки и двигателя составляют единое целое
        • Удобное хранение в кейсе