Электроклупп ручной Rothenberger SUPERTRONIC 1000 с головками BSPT R1/2-1" 7.1350
Арт. X656171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Направление резьбы
|правое
- Ручной электрический клупп Rothenberger SUPERTRONIC 1000 BSPT R1/2-1 71350 - универсальный, мобильный прибор для быстрого и точного изготовления резьбы на трубных заготовках диаметром до 1 дюйма. Приспособление очень удобно для использования в труднодоступных местах благодаря небольшим размерам рабочей части (11 см). Клупп работает от сети 230 В, широко используется в профессиональной сфере на производственных участках для проведения ремонтно-монтажных работ.
Преимущества
- Немецкое качество
- Соответствие нормам
- Электрический привод обратного хода
- Надежный и удобный в эксплуатации даже при значительных нагрузках
- Компактная корпусная секция
- Крепление резьбонарезной головки и двигателя составляют единое целое
- Удобное хранение в кейсе