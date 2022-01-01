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Электропила Champion 420N-16
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Электрические цепные пилы
    Электропила Champion 420N-16
    Арт. champion_846
    Электропила Champion 420N-16
    Электропила Champion 420N-16
    Электропила Champion 420N-16
    Электропила Champion 420N-16
      Электропила Champion 420N-16
      Электропила Champion 420N-16
      Электропила Champion 420N-16
      Электропила Champion 420N-16

      Электропила Champion 420N-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_846

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила Champion 420N-16 с мощным двигателем предназначена для домашнего хозяйства, небольшого строительства, работ на садовом участке. Снабжена тормозом цепи для мгновенной остановки цепи в случае отскока. Имеет металлический упор для более точной работы. Задняя и боковая рукоятки способствуют комфортному удержанию электропилы. От случайного запуска предохраняет стопорная кнопка

        Преимущества

        • Продольное расположение двигателя обеспечивает повышенную управляемость инструментом даже в стесненных условиях
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Эргономичная рукоятка - надежный хват
        • Автоматический нерегулируемый маслонасос
        • Зубчатый упор
        • Стопорная кнопка рычага включения
        • Устройство быстрого натяжения цепи
        • Прозрачное окно топливного бака
        • Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
        • Конструкция переднего щитка позволяет видеть всю рабочую зону
        • Тормоз цепи - безопасность при работе Champion 420N-16