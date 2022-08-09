Сетевой ударный гайковерт Makita 6951 (вес инструмента 1,3 кг)

Сетевой ударный гайковерт Makita 6951
Арт. Х106431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|300
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Наличие реверса
|Нет
- Ударный шуруповерт Makia 6951 - это электроинструмент, пригодный для профессионального пользования. Область применения - затяжка и ослабление крепежей размером от М4 до М12. Инструмент с металлическим редуктором и охлаждаемым двигателем. Возможна регулировка рабочей скорости.
Преимущества
- Высокий крутящий момент (100 Нм) - для работы с "трудным" крепежом
- Размеры крепежей: при нормальном завинчивании - от М4 до М8; при усиленном завинчивании - от М5 до М12
- Небольшой вес (всего 1,3 килограмма) - для неутомительной работы
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Рукоять удобной формы - для надежного и комфортного удержания шуруповерта при работе