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Сетевой ударный гайковерт Makita 6951 (вес инструмента 1,3 кг)
5.0
1
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Сетевой ударный гайковерт Makita 6951
    Арт. Х106431
    5.0
    1
    Сетевой ударный гайковерт Makita 6951 (вес инструмента 1,3 кг)

      Сетевой ударный гайковерт Makita 6951

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106431
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		300
      Наличие реверса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный шуруповерт Makia 6951 - это электроинструмент, пригодный для профессионального пользования. Область применения - затяжка и ослабление крепежей размером от М4 до М12. Инструмент с металлическим редуктором и охлаждаемым двигателем. Возможна регулировка рабочей скорости.

        Преимущества

        • Высокий крутящий момент (100 Нм) - для работы с "трудным" крепежом
        • Размеры крепежей: при нормальном завинчивании - от М4 до М8; при усиленном завинчивании - от М5 до М12
        • Небольшой вес (всего 1,3 килограмма) - для неутомительной работы
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Рукоять удобной формы - для надежного и комфортного удержания шуруповерта при работе