Сетевой ударный гайковерт Makita 6951 (вес инструмента 1,3 кг)

Преимущества

Высокий крутящий момент (100 Нм) - для работы с "трудным" крепежом

Размеры крепежей: при нормальном завинчивании - от М4 до М8; при усиленном завинчивании - от М5 до М12

Небольшой вес (всего 1,3 килограмма) - для неутомительной работы

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Рукоять удобной формы - для надежного и комфортного удержания шуруповерта при работе

Ударный шуруповерт Makia 6951 - это электроинструмент, пригодный для профессионального пользования. Область применения - затяжка и ослабление крепежей размером от М4 до М12. Инструмент с металлическим редуктором и охлаждаемым двигателем. Возможна регулировка рабочей скорости.