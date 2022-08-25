Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268

Преимущества

Пневматический привод для автономной работы

Композитный корпус для надежности

Удобная рукоятка для комфортной работы

Высокая скорость для эффективной работы

Небольшие габариты для удобства эксплуатации

Быстросъемный штуцер для удобства монтажа THORVIK AIW1268 1/2"DR 52198

Пневматический ударный гайковерт THORVIK AIW1268 1/2"DR 52198 предназначен для монтажных и демонтажных работ с резьбовым крепежом. Корпус данной модели выполнен из композитного материала, за счет чего достигается небольшой вес и удобство работы. Нескользящее покрытие рукоятки обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом в процессе работы. Механизм Twin Hammer отвечает за высокий крутящий момент, благодаря чему возможна работа с тугим и прикипевшим крепежом.