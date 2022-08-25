Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
Арт. thorvik_8179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический ударный гайковерт THORVIK AIW1268 1/2"DR 52198 предназначен для монтажных и демонтажных работ с резьбовым крепежом. Корпус данной модели выполнен из композитного материала, за счет чего достигается небольшой вес и удобство работы. Нескользящее покрытие рукоятки обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом в процессе работы. Механизм Twin Hammer отвечает за высокий крутящий момент, благодаря чему возможна работа с тугим и прикипевшим крепежом.
Преимущества
- Пневматический привод для автономной работы
- Композитный корпус для надежности
- Удобная рукоятка для комфортной работы
- Высокая скорость для эффективной работы
- Небольшие габариты для удобства эксплуатации
- Быстросъемный штуцер для удобства монтажа THORVIK AIW1268 1/2"DR 52198