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Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
    Арт. thorvik_8179
    5.0
    1
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268

      Гайковерт пневматический Thorvik, 1/2" DR, 7500 об/мин, 680 Nm, AIW1268

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8179
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический ударный гайковерт THORVIK AIW1268 1/2"DR 52198 предназначен для монтажных и демонтажных работ с резьбовым крепежом. Корпус данной модели выполнен из композитного материала, за счет чего достигается небольшой вес и удобство работы. Нескользящее покрытие рукоятки обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом в процессе работы. Механизм Twin Hammer отвечает за высокий крутящий момент, благодаря чему возможна работа с тугим и прикипевшим крепежом.

        Преимущества

        • Пневматический привод для автономной работы
        • Композитный корпус для надежности
        • Удобная рукоятка для комфортной работы
        • Высокая скорость для эффективной работы
        • Небольшие габариты для удобства эксплуатации
        • Быстросъемный штуцер для удобства монтажа THORVIK AIW1268 1/2"DR 52198