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Газонокосилка Husqvarna LB155S 9612100-37
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LB155S 9612100-37
    Арт. X186129213
    Газонокосилка Husqvarna LB155S 9612100-37

      Газонокосилка Husqvarna LB155S 9612100-37

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129213

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LB155S — полезный в саду инструмент для скашивания травы, поддержания идеального газона и мульчирования.

        Преимущества

        • Двигатель нового поколения
        • Самоходная модель (привод на передние колеса)
        • 2 режима работы: выброс травы в сторону, мульчирование
        • Система BioClip® - измельчение травы с последующим выбросом травы на газон
        • Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 33 до 89 мм
        • Прочная стальная дека
        • Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку
        • Шариковые подшипники на колесах
        • Маневренность