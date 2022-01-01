Газонокосилка Husqvarna LB155S 9612100-37
Арт. X186129213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Husqvarna LB155S — полезный в саду инструмент для скашивания травы, поддержания идеального газона и мульчирования.
Преимущества
- Двигатель нового поколения
- Самоходная модель (привод на передние колеса)
- 2 режима работы: выброс травы в сторону, мульчирование
- Система BioClip® - измельчение травы с последующим выбросом травы на газон
- Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 33 до 89 мм
- Прочная стальная дека
- Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку
- Шариковые подшипники на колесах
- Маневренность