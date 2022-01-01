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Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516036 (диаметры 160х20 мм, ширина пропила 1,8 мм, 36 зубьев)
480 ₽
Пильные диски по дереву
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516036 (160х20/16)
    Арт. О00000032259
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516036 (диаметры 160х20 мм, ширина пропила 1,8 мм, 36 зубьев)
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516036 (диаметры 160х20 мм, ширина пропила 1,8 мм, 36 зубьев)
      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516036 (диаметры 160х20 мм, ширина пропила 1,8 мм, 36 зубьев)
      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516036 (диаметры 160х20 мм, ширина пропила 1,8 мм, 36 зубьев)

      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516036 (160х20/16)

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032259

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск пильный твердосплавный Гранит 516036 предназначен для торцовочных, циркулярных пил и распиловочных станков. Применяется для реза по древесине.

        Преимущества

        • Зубья изготовлены из улучшенного твердого сплава и имеют специальную заточку, что обеспечивает качественный рез без сколов
        • Прорези в теле диска обеспечивают плавный ход, высокую стабильность, точность, снижают уровень вибрации и шума