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Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
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Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
    Арт. О00000033320
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм

      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000033320

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ножовка "PIRANHA" торговой марки GROSS предназначена для столярных работ с различными породами древесины и древесными композитными материалами: ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, а также с синтетическими материалами: пенополистиролом, полиуретаном и пр.

        Преимущества

        • Полотно ножовки длиной 450 мм изготовлено из японской стали SK-5
        • Поверхность полотна обработана тефлоновым покрытием, которое: защищает металл от коррозии, повышает срок службы, увеличивает скорость пиления за счет повышенного эффекта скольжения
        • Зубья ножовки имеют трехгранную заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро
        • Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении