Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм
Арт. О00000033320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
- Ножовка "PIRANHA" торговой марки GROSS предназначена для столярных работ с различными породами древесины и древесными композитными материалами: ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, а также с синтетическими материалами: пенополистиролом, полиуретаном и пр.
Преимущества
- Полотно ножовки длиной 450 мм изготовлено из японской стали SK-5
- Поверхность полотна обработана тефлоновым покрытием, которое: защищает металл от коррозии, повышает срок службы, увеличивает скорость пиления за счет повышенного эффекта скольжения
- Зубья ножовки имеют трехгранную заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро
- Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении