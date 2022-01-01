Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24106, тефл. покр. полотна, 450 мм

Преимущества

Полотно ножовки длиной 450 мм изготовлено из японской стали SK-5

Поверхность полотна обработана тефлоновым покрытием, которое: защищает металл от коррозии, повышает срок службы, увеличивает скорость пиления за счет повышенного эффекта скольжения

Зубья ножовки имеют трехгранную заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро

Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении

Ножовка "PIRANHA" торговой марки GROSS предназначена для столярных работ с различными породами древесины и древесными композитными материалами: ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, а также с синтетическими материалами: пенополистиролом, полиуретаном и пр.