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Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
    Арт. Х1302717206
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
    Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
    Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
    Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
      Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
      Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
      Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)
      Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)

      Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (17x17 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		КЗСМИ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		оцинкованное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключ гаечный комбинированный 17*17 - универсальный инструмент для откручивания и закручивания болтов и гаек. На нем расположены головки двух типов - открытая и кольцевая. Ключи гаечные комбинированные предназначены для монтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • На накидном профиле отгиб от плоскости ключа составляет 15 градусов, что обеспечивает более удобное использование инструмента в труднодоступных местах. Ключ прочен и долговечен в работе;
        • Ключ изготовлен из качественной легированной стали и дополнительно оцинкован для защиты от коррозии.