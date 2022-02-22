Колеса пахотные Stihl VH-540660 69061111120
Арт. X19092135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Широкие колеса металлические VIKING с порошковым покрытием используются для увеличения качества сцепления с почвой. Происходит это с помощью металлических загнутых шипов, приваренных к обручам или ободам колес.
Преимущества
- Применяются грунтозацепы с мотокультиваторми Viking VH-400, VH-500
- Высокая производительность