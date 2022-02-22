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Колеса пахотные Stihl VH-540660 69061111120
4.5
2
1 845 ₽
Грунтозацепы
    Колеса пахотные Stihl VH-540660 69061111120
    Арт. X19092135
    4.5
    2
    Колеса пахотные Stihl VH-540660 69061111120

      Колеса пахотные Stihl VH-540660 69061111120

      1 845 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19092135
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      1 845 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Широкие колеса металлические VIKING с порошковым покрытием используются для увеличения качества сцепления с почвой. Происходит это с помощью металлических загнутых шипов, приваренных к обручам или ободам колес.

        Преимущества

        • Применяются грунтозацепы с мотокультиваторми Viking VH-400, VH-500
        • Высокая производительность 