Колеса пахотные Stihl VH-540660 69061111120

Преимущества

Применяются грунтозацепы с мотокультиваторми Viking VH-400, VH-500

Высокая производительность

Широкие колеса металлические VIKING с порошковым покрытием используются для увеличения качества сцепления с почвой. Происходит это с помощью металлических загнутых шипов, приваренных к обручам или ободам колес.