Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 (320х160 мм)

Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 применяют для повышения сцепления культиватора с земной поверхностью в процессе обработки почв. Благодаря навесному оборудованию, агрегат будет работать исправно на любом виде почвы, состоящей даже из глинистых и твердых пород. С грунтозацепами культиватор не забуксует при длительной работе, и станет куда более производительным. Колеса DDE 20.04.35.00.00 можно использовать с оборудованием фирм Крот, Кратон, Нева, Кайман, Husqvarna и другими.

Преимущества Колеса ВРМЗ 20.04.35.00.00 грунтозацепы:

Увеличивают сцепление;

Повышают мощность;

Продлевают жизнь культиватору.

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