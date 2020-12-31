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Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 (320х160 мм)
5.0
1
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Грунтозацепы
    Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 (320х160 мм)
    Арт. X190394175
    5.0
    1
    Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 (320х160 мм)

      Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 (320х160 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394175
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 применяют для повышения сцепления культиватора с земной поверхностью в процессе обработки почв. Благодаря навесному оборудованию, агрегат будет работать исправно на любом виде почвы, состоящей даже из глинистых и твердых пород. С грунтозацепами культиватор не забуксует при длительной работе, и станет куда более производительным. Колеса DDE 20.04.35.00.00 можно использовать с оборудованием фирм Крот, Кратон, Нева, Кайман, Husqvarna и другими.

        Преимущества Колеса ВРМЗ 20.04.35.00.00 грунтозацепы:

        • Увеличивают сцепление;
        • Повышают мощность;
        • Продлевают жизнь культиватору.

        Комплектация:

        • Колесо левое;
        • Колесо правое;
        • Инструкция;
        • Упаковка.