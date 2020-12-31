Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 (320х160 мм)
Арт. X190394175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
Грунтозацепы для культиваторов 20.04.35.00.00 применяют для повышения сцепления культиватора с земной поверхностью в процессе обработки почв. Благодаря навесному оборудованию, агрегат будет работать исправно на любом виде почвы, состоящей даже из глинистых и твердых пород. С грунтозацепами культиватор не забуксует при длительной работе, и станет куда более производительным. Колеса DDE 20.04.35.00.00 можно использовать с оборудованием фирм Крот, Кратон, Нева, Кайман, Husqvarna и другими.
Преимущества Колеса ВРМЗ 20.04.35.00.00 грунтозацепы:
- Увеличивают сцепление;
- Повышают мощность;
- Продлевают жизнь культиватору.
Комплектация:
- Колесо левое;
- Колесо правое;
- Инструкция;
- Упаковка.