Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
5.0
1
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Арт. О00000013425
    5.0
    1
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
      Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
      Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
      Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
      Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013425
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацеп с кронштейном для сельскохозяйственных машин и культиваторов HUTER GMC-7.0, GMC-7.5. Применяются при работе мотокультиватора с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник).

        Преимущества

        • С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту
        • Надежность