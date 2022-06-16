Грунтозацеп Huter 320/90 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

Преимущества

С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту

Надежность

Грунтозацеп с кронштейном для сельскохозяйственных машин и культиваторов HUTER GMC-7.0, GMC-7.5. Применяются при работе мотокультиватора с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник).