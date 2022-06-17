Грунтозацеп Huter 430/200 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

Преимущества

Надежность

Высокая прочность

Грунтозацеп 430/200 для сельскохозяйственных машин и культиваторов HUTER в виде шестигранника 23 мм. Новинка 2019 года. Применяются при работе с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.