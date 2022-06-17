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Грунтозацеп Huter 430/200 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
5.0
2
2 342 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Huter 430/200 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Арт. О00000013475
    5.0
    2
    Грунтозацеп Huter 430/200 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      Грунтозацеп Huter 430/200 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      2 342 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013475
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 342 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацеп 430/200 для сельскохозяйственных машин и культиваторов HUTER в виде шестигранника 23 мм. Новинка 2019 года. Применяются при работе с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая прочность