Грунтозацеп Huter 430/200 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
Арт. О00000013475
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацеп 430/200 для сельскохозяйственных машин и культиваторов HUTER в виде шестигранника 23 мм. Новинка 2019 года. Применяются при работе с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.
Преимущества
- Надежность
- Высокая прочность