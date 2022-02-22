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Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)
5.0
2
8 505 ₽
10 990 ₽
Коронки SDS-Plus
    Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)
    Арт. Х1501577792
    5.0
    2
    Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)
    Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)
      Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)
      Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)

      Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)

      • -2 485 ₽
      8 505 ₽
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1501577792
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковка
      		блистер
      Тип сверления
      		сухое
      Все характеристики
      • -2 485 ₽
      8 505 ₽
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка BOSCH 2.608.550.064 используется совместно с перфораторами и ударными дрелями. Это ударопрочная сверлильная коронка для работ по очень твердым материалам. Благодаря наличию твердосплавных зубьев коронка прослужит очень долго. Поставляется с хвостовиком и центрирующим сверлом.

        Преимущества:

        • Надежность
        • Качество