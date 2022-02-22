Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)
Арт. Х1501577792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковка
|блистер
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Тип сверления
|сухое
- Коронка BOSCH 2.608.550.064 используется совместно с перфораторами и ударными дрелями. Это ударопрочная сверлильная коронка для работ по очень твердым материалам. Благодаря наличию твердосплавных зубьев коронка прослужит очень долго. Поставляется с хвостовиком и центрирующим сверлом.
Преимущества:
- Надежность
- Качество