Коронка Bosch 2.608.550.064 (SDS-Plus, 68x60 мм)

Преимущества:

Надежность

Качество

Коронка BOSCH 2.608.550.064 используется совместно с перфораторами и ударными дрелями. Это ударопрочная сверлильная коронка для работ по очень твердым материалам. Благодаря наличию твердосплавных зубьев коронка прослужит очень долго. Поставляется с хвостовиком и центрирующим сверлом.